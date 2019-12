Verwaltungs-Neubau ist Thema im Gemeinderat

In der letzten Gemeinderatssitzung von Thomas Manz am Montag, 16. Dezember, ab 18 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus geht es unter anderem um den Verwaltungsneubau am ehemaligen Finanzamt. 3,8 Millionen Euro wurden dafür veranschlagt. Der Verwaltungsausschuss gab dem Gemeinderat hierzu einen negativen Empfehlungsbeschluss mit auf den Weg. Die Abstimmung wird daher mit Spannung erwartet. Außerdem findet sich die Beratung zum Haushaltsplan 2020 mitsamt den Wirtschaftsplänen der städtischen Eigenbetriebe auf der Tagesordnung wieder.