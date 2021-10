Verwaltung ruft zur Teilnahme an der „Klimawette“ auf

Die „Klimawette“ läuft noch bis Montag, 1. November. Dann schlage laut Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee. Die Aktion möchte eine Million Menschen in Deutschland zur Teilnahme bewegen. Das entspricht etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung. Für Bad Waldsee wären das 303 Personen. Bad Waldsee steht aktuell auf dem 17. Platz in der CO2-Städteliga und hat bei der Aktion bisher mehr als 56 Tonnen CO2 eingespart. Jetzt heiße es nochmals alles geben so die Stadtverwaltung, denn jede Tonne zählt. Teilnahme auf www.dieklimawette.de/mitmachen