Vertreter einer „leisen Fotografie“

Bad Waldsee - Fotografien von lodernder Feuersbrunst, ruhigem Wasser, schäumender Gischt oder von einem sonnenbeleuchteten Wiesenstück sind ab jetzt in der Kleinen Galerie in Bad Waldsee zu sehen. Wer aber nun mit starken Farben und Kontrasten rechnet, wird erst einmal verwundert sein. Denn die Arbeiten des Fotografen Steffen Dietze (*1961 in Ulm), der seit 25 Jahren in Biberach als Fotodesigner, Dozent und Pianist lebt, verzichten nahezu auf Farbe und lassen meist auch nur einen einzigen kontrastiven Farbklang zu.

Axel F. Otterbach hob in seiner Begrüßung bereits die Ruhe der fotografischen Arbeiten hervor, welche sie wohltuend unterscheide von den heute überwiegend „lauten“ künstlerischen Äußerungen allüberall. Die Überleitung zur Einführung von Barbara Renftle von der Biberacher pro arte-Stiftung machte der peruanische Percussionist Cesar Gamero mit animierender „Latin percussion“ auf Bongos und Cajón; Gamero spielt mit Steffen Dietze öfter im Duo.

Barbara Renftle schilderte zunächst die Technik: Seit Anfang der 1990er-Jahre arbeitet Dietze fast ausschließlich mit der digitalen Kamera, das Foto wird am Computer digital bearbeitet und danach in zwei Techniken gedruckt, entweder als UV-gehärteter Druck auf eloxiertem Aluminium oder als Hinterglasdruck mit Goldfolie gegenkaschiert. Ein Foto bleibt es dennoch, weil es ein Motiv von einem konkreten Ort gibt, einen aufnehmenden Sensor und das dort vorhandene Licht. Trotz aller digitalen Manipulation seien Dietzes Fotografien jedoch verhalten, unauffällig und ohne „Effekthascherei“, seien die Verfremdungen und Unschärfen als wichtiges Gestaltungselement eher unterschwellig, „mehr Ahnung als Wahrnehmung“, zufällig in der Wirkung, jedoch kalkuliert geplant. In der Kontrastierung von Finsternis zu prasselndem Feuer oder goldenem Licht auf Fels liege etwas Mystisches, eine göttliche Epiphanie oder auch Bildromantik, das „düster Dräuende einer weltumlagernden Finsternis“.

Eine starke Deutung, die sich tatsächlich bei einigen Arbeiten regelrecht aufdrängt. So wählt Dietze für die Landschaften immer das entschiedene friesartige Querformat, für die Feuer-Serie ein schmales Hochformat, für kleine charmante Seitenblicke auf barocke Kunstsplitter in Ochsenhausen, Steinhausen oder Biberach ein Miniaturquadrat.

Drei Meerbilder fallen ins Auge durch ihre irritierend vielen Farbstreifen in so zarten Stufungen der Blaugrau-Palette, dass eine genaue Farbbezeichnung unmöglich ist. „Meer 7“ und „Meer 9“ wirkt wie eine Spiegelung des Bildgegenstandes, und doch ist die Horizontlinie über der glatten See auf derselben Höhe im Bild, nur der Himmel ist einmal nachtschwarz und das Meer silbern vom Mond beleuchtet und das andere Mal spannt sich ein seidiger Himmel über der dunklen See. Und das dritte hat acht aufeinander folgende Streifen zwischen Strand und Himmel: der zweite von unten ist eine ankommende flache Welle mit einer kleinen Auswölbung, welche diese makellose Geometrie in der Natur dynamisch unterbricht und so deren unbedrohte Ordnung und Schönheit unterstreicht. Solche Sicht auf die Dinge müsste tatsächlich als eine malerische betrachtet werden. Denn durch die immer subtiler einzusetzende Technik verändert sich notwendig auch der künstlerische Ansatz – und dies ist durchaus kein Widerspruch in sich.