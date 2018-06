Vertreter der Reha-Kliniken äußern Sorgen

Wie steht es um die städtischen Kurbetriebe in Bad Waldsee und den Nachbarkommunen? Über dieses Thema haben am Mittwoch CDU-Landtagsabgeordnete der Arbeitskreise „Sozialpolitik“ sowie „Finanzen und Wirtschaft“ mit Vertretern kommunaler Gesundheits- und Tourismuseinrichtungen im Rehazentrum Bad Waldsee gesprochen. Die Politiker wollten hören, „wo der Schuh drückt“ und was sich verändern muss. „Das war einfacher als wir in der Regierungsverantwortung waren, aber auch in der Opposition möchten wir zeigen, dass wir das wichtig finden“, sagte Winfried Klenk, Vorsitzender des Arbeitskreises „Sozialpolitik“.

Waldsees Bäderdirektor Peter Blank betonte: „Wir möchten Ihnen nicht nur unsere Sorgen erzählen. Man muss auch nach vorne schauen.“ Derzeit seien 500 Mitarbeiter in den Kliniken beschäftigt. „Wir schreiben schwarze Zahlen“, sagte Blank. 60 Prozent der Patienten kämen über die Rentenversicherung, 20 Prozent von den Krankenkassen und 20 Prozent seien Privatzahler.

Doch Blank sprach auch die Probleme an. So kritisierte er die finanzielle Deckelung für Reha-Leistungen. „Wenn Sie sich den demographischen Faktor anschauen, dann werden die Kosten steigen. Ich habe die Bitte: Schauen Sie, ob man den Deckel nicht den demographischen Entwicklungen anpassen kann. Wir haben die Sorge, dass sich der Deckel nicht hebt“, sagte er. Jeder in der Reha investierte Euro bringe fünf Euro für die Volkswirtschaft. Der Landtagesabgeordnete Stefan Teufel betonte: „Wir waren nicht begeistert, dass der Reha-Deckel bundesweit so entschieden wurde.“ Blank bemängelte auch, dass die Krankenkassen oft Anträge für Rehamaßnahmen blockieren. „Das ist eine Entwicklung, die uns Sorge macht, wenn Leistungen, die den Patienten zustehen, nicht gezahlt werden“, sagte er.

Klenk erkundigte sich nach dem Präventivgesetz. Blank findet es grundsätzlich gut, dass dadurch sechs Millionen Euro für gesundheitliche Angebote für Landesbedienstete bereitgestellt wurden. „Für die Mitarbeiter des Landes wäre das eine gute Sache. Aber obwohl das Geld da ist, wird es nicht abgerufen. Ich höre auch nicht von Kollegen, dass was anläuft. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie da nachhaken könnten“, sagte Blank.

Auch Alfons Diem, Geschäftsführer des städtischen Kurbetriebs Bad Wurzach, hat von dem Präventivgesetz gehört. „Doch es ist leider noch nichts davon bei uns angekommen“, sagte er. Diem hält den Bereich Gesundheitsprävention für sehr wichtig. „Wir müssen alle länger arbeiten und daher länger fit bleiben“, sagte er. Blank pflichtete ihm bei. „Wir müssen etwas für die Gesundheit der Mitarbeiter tun. Die Industrie hat das erkannt“, sagte Blank. Auch die Stadt Bad Waldsee habe seit Januar ein Gesundheitsprogramm für ihre Mitarbeiter.

Klenk wollte auch wissen, wie sich die Veränderungen in den Familien auf die Reha-Einrichtungen auswirkt. Diem beobachtet, dass sich das Klientel in der Kurklinik des Müttergenesungswerks in Bad Wurzach deutlich verändert hat. „Früher waren die meisten Mütter dort wegen Rheuma, Arthrose oder Bandscheibenerkrankungen“, sagte er. Heute gehe es um Themen wie Überforderung in Familie und Beruf, Patchworkfamilien, Alleinerziehende oder finanzielle Probleme. „Dabei spielen vermehrt psychosomatische Erkrankungen eine Rolle. Die Einrichtung hat sich darauf eingestellt“, sagte Diem.

Als weitere Herausforderung nannte Diem die steigenden Kosten für Energie, Lebensmittel und Löhne. „Es ist für uns eine schwierige Situation und Herausforderung. Wir können Arbeitsplätze nicht rationalisieren, da wir ein personalintensives Angebot anbieten“, betonte er.

Die Landtagsabgeordnete Marianne Engeser erkundigte sich nach Auswirkungen der multikulturellen Gesellschaft auf die Klinikbetriebe. Laut Blank seien russische und arabische Gäste ein Markt, den er beobachten wolle. Mit dem schweizerischen Markt sei es eher schwierig. „Mit österreichischen Krankenkassen haben wir hingegen Verträge“, sagte Blank. Die Mitarbeiter der Kliniken kämen aus verschiedenen Nationen. „Es ist daher kein Problem, wenn wir einen Gast haben, der beispielsweise russisch oder türkisch spricht“, sagte Blank. Diem berichtete von arabischen Gästen, die in Bad Wurzach zur Reha waren. „Der Markt ist interessant und vielseitig, aber Sie müssen ihnen auch viel bieten. Wir hatten einmal eine arabische Frau in der Reha und sie kam mit einer Delegation von 20 Leuten und einem eigenen Koch. Das ist etwas besonderes“, sagte er.

Klaus Hermann, Vorsitzender des Arbeitskreises „Wirtschaft und Finanzen“ betonte zum Abschluss der Sitzung: „Der Vormittag hat bestätigt, wie gut es ist rauszugehen.“