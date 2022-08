Versuchter Katalysator-Diebstahl

Die Abgasanlage einer C-Klasse ist zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz „Bleiche“ in Bad Waldsee von einer derzeit unbekannten Person beschädigt worden.

Der Besitzer stellte den Mercedes laut Polizei am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz ab. Bei seiner Rückkehr am Mittwoch gegen 17 Uhr stellte er fest, dass an seinem Fahrzeug vorne an der rechten Seite ein Wagenheber angebracht war. Bei der Überprüfung der Abgasanlage entdeckte er an dieser einen kleinen „Schlitz“. Vermutlich wurde durch einen Unbekannten mithilfe einer Akkuflex versucht, den Katalysator zu entwenden. Möglicherweise wurde er dabei gestört.

Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen versuchten Diebstahls und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07524/40430 zu melden.