Versuchter Einbruch in Gaststätte

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Gaisbeuren versucht, in eine Gaststätte einzubrechen. Nach nur einem Hebelversuch gab der Unbekannte sein Vorhaben bereits wieder auf. Ob ihm die Eingangstür des an der Bundesstraße stehenden Gasthauses zu stabil war oder er möglicherweise gestört wurde, ist laut Polizei nicht bekannt. Der entstandene Schaden ist gering.