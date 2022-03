Versöhnlicher Saisonabschluss für Tischtennis-Herren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die coronabedingt auf eine Halbserie reduzierte Saison haben die beiden Tischtennis-Herren- Mannschaften der TG Bad Waldsee erfolgreich abgeschlossen. Vor allem die I. Mannschaft wurde durchgängig durch personelle Ausfälle gebeutelt und musste regelmäßig ersatzgeschwächt antreten. Dennoch gewann sie in den beiden letzten Spielen der Saison drei Punkte und schloss mit 7:7 Punkten auf Platz vier der Kreisliga A des Bezirks Allgäu-Bodensee im gesicherten Mittelfeld ab. Im vorletzten Spiel rang sie am 12. März dem bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer TTV Wolpertswende ein 8:8 Unentschieden ab – mehr als ein Achtungserfolg, zumal unter anderem Spitzenspieler David König fehlte und drei Spieler aus der II. Mannschaft zum Einsatz kamen. Im letzten Saisonspiel am 19. März gelang der I. Mannschaft im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SV Oberteuringen ein überzeugender 9:4-Sieg. Die II. Mannschaft der TG Bad Waldsee konnte in dieser Saison positiv überraschen. Mit 8:4 Punkten wurde sie in der Kreisliga C hinter dem SV Deuchelried V (10:2) Zweiter und steigt zum zweiten Mal in Folge direkt auf. Dafür waren zwei Siege in den beiden letzten Spielen der Saison entscheidend. Die Grundlage wurde am 19. Februar im Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten TC Lindenberg gelegt. 9:4 hieß das klare Ergebnis. Mit 6:4 Punkten ging es am 26. März als Tabellendritter ins Saisonfinale. Und da es im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SV Weiler III (7:3) ging, war es ein echtes Endspiel um den Aufstieg. Nur mit einem Sieg konnte die TG den SV Weiler noch abfangen und auf den direkten Aufstiegsplatz klettern. Mit einem überzeugenden 9:5 gelang das. Auch wenn der erneute Aufstieg überraschend war, mit der aktuellen personellen Besetzung, aufstrebenden jungen Spielern und der überaus guten Motivation ist ein Klassenerhalt in der Kreisliga B durchaus im Bereich des Möglichen.