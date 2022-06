Verschiedene Exkursionen bei der VHS Bad Waldsee

Unterwegs mit der VHS Bad Waldsee lautet das Motto, denn in nächsten Wochen werden dort einige Exkursionen angeboten. Ob ein Besuch bei der Ausstellung von Emil Nolde, eine Kräuterwanderung oder die Besichtigung des Ulmer Glockenturms, freie Plätze gibt es noch.

Unter der Leitung von Beate Scheffold geht es am Freitag, 24. Juni, in die Pinakothek München zu Emil Nolde. Die Teilnehmer der Exkursion erfahren in einer 90-minütigen Führung die Wirkung der Malerei Noldes. Start ist um 10.11 Uhr am Bahnhof in Bad Waldsee, zurück sind die Teilnehmer um 19.47 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 55 Euro.

Bern Friedrich nimmt VHS-Teilnehmer am Samstag, 9. Juli von 9.25 Uhr bis 14.57 auf den Glockenstuhl im Hauptturm des Ulmer Münsters. Im Hauptturm befinden sich laut Pressemitteilung 13 Kirchenglocken. Im September 2005 wurde das Geläut wegen massiver Schäden am stählernen Glockenstuhl außer Betrieb gesetzt. Letzter An- und Abmeldetag ist am Donnerstag, 30. Juni. Nach diesem Termin gibt es allenfalls noch eventuell freie Plätze auf Anfrage bei der VHS. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro.

Karl Birkle führt die Teilnehmer am Samstag, 16. Juli, nach „Ulm und die Donau – ein Fluss mit Einfluss“. Auf ihrem 2857 Kilometer langen Weg berührt die Donau zehn Länder, bevor sie ins Schwarze Meer mündet. Die erste größere Stadt dabei ist Ulm. Bei einer circa zweistündigen Führung erfahren die Teilnehmer laut Mitteilung Interessantes zur Beziehung zwischen Stadt und Fluss. Letzter An- und Abmeldetag ist am Montag, 11. Juli. Die Tagesfahrt dauert von 9.20 bis 16.24 Uhr und kostet 47 Euro.

Zu den Ritterspielen nach Kaltenberg geht es am Sonntag, 24. Juli. Letzte An- und Abmeldung ist am Freitag, 1. Juli, möglich. Die Ausfahrt, die von 8.08 bis 21.50 Uhr andauert, kostet 74 Euro.

Eine Kräuterwanderung mit Irene Bänsch steht am Montag, 25. Juli, auf dem Programm. Von 18.30 bis 20 Uhr gibt es einen Wildkräuter-Spaziergang in Kümmerazhofen. Kostenpunkt: 14 Euro.

Anmeldungen und weitere Information gibt es unter Tel.: 07524 / 943050 oder per E-Mail an Info-vhs@bad-waldsee.de