Versandhaus Walz beschenkt Kinder

Strahlende Kinderaugen hat es am Mittwoch in der Suppenküche Klosterstüble in Bad Waldsee gegeben. Laut Pressemitteilung der Suppenküche stapelten Sonja Simmler (Fünfte von links) und Anna-Carina Daiber (Vierte von links) vom Versandhaus Walz eine Menge elegant verpackter Geschenke unter dem Christbaum.

Alle 27 Pakete waren mit persönlicher Anschrift versehen. Vorsitzender Rudi Heilig hatte im Vorfeld in der Suppenküche anwesende Eltern und Großeltern auf diese besondere Weihnachtsaktion aufmerksam gemacht. Dabei notierte er die Wünsche der Familien. Möglich gemacht hatte diese Geschenkaktion der Verein „Glücksmomente mit Kindern“, der aus Mitarbeitern des seit mehr als 60 Jahren in Bad Waldsee agierenden Versandhauses Walz resultiert.