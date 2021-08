Versammlung des OGV

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kurz vor den Sommerferien fand am 28. Juli die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Reute-Gaisbeuren im Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren statt. Nach der Begrüßung und einem kurzen Bericht durch die 1. Vorsitzende Annerose Herm richtete Ortsvorsteher Achim Strobel ein Grußwort an die Gäste. Er freut sich besonders über die gute Zusammenarbeit und die Übernahme der Pflegepatenschaft u. a. für die Verkehrsinseln in Reute und Gaisbeuren, die Blumenkästen und die Pflanztröge am Dorfplatz in Reute, sowie der Blumenkästen und des Blumenbeetes an St. Leonhard in Gaisbeuren. Die gute Zusammenarbeit – vor allem auch mit den Gemeindearbeitern – wurde von Annerose Herm lobend hervorgehoben.

Nach den Berichten der Schriftführerin Gabi Lehmann über das vergangene ungewöhnliche Jahr, der Kassierin Edelgard Dastig und der Kassenprüferin Monika Rehbein, nahm Bezirksvorsitzender Franz Bendel die Entlastung des Vorstands vor. Als ehemaliger Vorsitzender des OGV Reute-Gaisbeuren gab er seiner Freude darüber Ausdruck, einen solch aktiven Verein im Bezirk zu haben. In der anschließenden Wahl wurden einstimmig in ihrem Amt für drei weitere Jahre bestätigt: Die 2. Vorsitzende Rosalinde Gehrmann, Kassierin Edelgard Dastig, sowie die Beisitzer Bernhard Oberhofer und Maria Rundel. Marlies Beck stand für die Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung, ihr folgt als neue Beisitzerin Sonja Herm.

Franz Bendel und Annerose Herm nahmen anschließend die Ehrungen verdienter Ausschussmitglieder vor: Edelgard Dastig erhielt für 50 Jahre vorbildliche Kassenführung den „goldenen Apfel mit Goldkranz“. Marlies Beck wurde ebenfalls mit diesem für ihre langjährige Mitarbeit als Beisitzerin ausgezeichnet. Zusätzlich wurden beide Damen zu Ehrenmitgliedern des OGV Reute-Gaisbeuren ernannt. Rosalinde Gehrmann erhielt für ihr langjähriges Engagement im Ausschuss und aktuell als stellvertretende Vorsitzende den „silbernen Apfel“ verliehen. Die Vorsitzende bedankte sich mit nachhaltigem Blumenschmuck und einem Essensgutschein bei den Geehrten für die geleistete Arbeit im Namen des OGV.

Nach einem Ausblick auf die geplanten Aktivitäten für das zweite Halbjahr 2021 und einem Schlusswort von Dr. Konstantin Eisele vom Solidarischen Verein, verbunden mit dem Wunsch einer noch intensiveren Zusammenarbeit, wurde die Versammlung beendet.