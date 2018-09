Verpuffung im Heizölofen löst Feuerwehreinsatz aus.

Eine Verpuffung im Heizölofen hat in Bad Waldsee am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut Polizei kam es bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Ofens in einem Gebäude in der Bernhardstraße gegen 21.45 Uhr zu einer Verpuffung. Die Ursache dafür ist noch nicht geklärt. Die alarmierte Feuerwehr, die mit 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort war, konnte keinen Gebäudeschaden feststellen. Die Bewohner konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnung.