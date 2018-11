Verlorene Rohre beschädigen Autos

Weil die Ladung auf einem Lkw-Anhänger nicht ordnungsgemäß gesichert war, fiel diese am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der B 30 bei Enzisreute auf die Fahrbahn und beschädigte mehrere Fahrzeuge, die darüberfuhren.

Ein 67-jähriger Lkw-Fahrer war nach Angaben der Polizei von Ravensburg in Richtung Gaisbeuren unterwegs und hatte mit seinem Anhänger 28 PVC-Rohre transportiert. Kurz vor Enzisreute gerieten die Rohre ins Rutschen und fielen auf die Fahrbahn. Die Fahrer zweier entgegenkommender Fahrzeuge konnten nicht mehr ausweichen und überfuhren die Rohre. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen jeweils rund 1000 Euro Sachschaden. Der Lkw-Fahrer, der nicht bemerkt hatte, dass seine Ladung herabgefallen war, wurde von einem weiteren Verkehrsteilnehmer in Gaisbeuren gestoppt.