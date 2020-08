Verlässliches Betreuungsangebot in Bad Waldsee auch während der Corona-Krise

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Situation hat es die Koordinationsstelle Mensa geschafft, den berufstätigen Eltern in Bad Waldsee ein verlässliches und attraktives Betreuungsangebot für deren Grundschulkinder anzubieten. Die Betreuung findet in drei räumlich voneinander getrennten Gruppen sowie mit fest zugeordnetem Personal statt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Angeboten werden zwei Halbtagesgruppen von 7.30 bis 12.30 Uhr und eine Ganztagesgruppe mit Mittagessen von 7.30 bis 15.30 Uhr.

Jede Gruppe hat einen Aktionsschwerpunkt. Die Eltern und Kinder konnten die Zuordnung vorab selbst bestimmen. In der Halbtagesgruppe „Kre-Aktiv“ liege der Schwerpunkt auf gestalterischen Bastel-, Werk- und Kreativangeboten. In der Halbtagsgruppe „Move“ sind vor allem Bewegungsangebote die Hauptbeschäftigung. In der Ganztagsgruppe „Allround“ können die Kinder zwischen Bewegungsangeboten und Kreativaktionen wählen. Die Turnhallen des Schulzentrums sind laut Mitteilung der Stadt nutzbar. Auch das trage dazu bei, dass die Ferienbetreuung unter Einhaltung der Hygienebestimmungen möglich ist.

In diesem Jahr besteht das Betreuungspersonal aus Mitarbeitern der Schulsozialarbeit, der Betreuungskräfte vom Döchtbühl, des Mensateams, einer Sanitätskraft sowie engagierten Schülern und Studenten.