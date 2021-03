Verkehrsunfall in Bad Waldsee endet mit wirtschaftlichem Totalschaden

Sachschaden hat ein Verkehrsunfall nach sich gezogen, der sich am Donnerstagabend gegen 16.45 Uhr in der Elisabeth-Achler-Straße in Bad Waldsee ereignet hat. Ein von Bad Waldsee kommender 18-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei nach links in die St.-Matthäus-Straße abbiegen und übersah dabei das Auto eines vorfahrtsberechtigten 30-jährigen Audi-Fahrers.

Die daraufhin folgende Kollision war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8500 Euro entstand. Beide Wagen waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.