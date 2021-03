Verkaufte Osterkerzen helfen Aidswaisen

Unter dem Motto „Licht der Hoffnung für Uganda“ steht die diesjährige Solidaritätsaktion der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Bad Waldsee für die Menschen in Uganda (Ostafrika).

Mit dem Erlös der Osterkerzen-Aktion werden laut Pressemitteilung unter anderem Aidswaisen-Projekte finanziert. Familien, die Waisen aus ihrer Gemeinde aufnehmen, erhalten von der KAB Ziegen oder Schweine, um damit Unterhalt und Schulgeld für die Kinder selbst finanzieren zu können.

Seit dem Beginn der Corona-Krise sind laut der KAB in Uganda die Preise für Grundnahrungsmittel um mehr als 30 Prozent gestiegen. Nur die wenigsten Ugander verfügten über finanzielle Rücklagen oder Vorräte, auf die sie in einer solch schweren Zeit zurückgreifen können. Oft sei es so, dass die Ugander ihren Arbeitslohn täglich erhalten, der gerade reiche, um sich mit Nahrung für den nächsten Tag zu versorgen. Durch die Arbeitsverbote und Ausgangsbeschränkungen würden nun vielen Menschen die Möglichkeit fehlen, sich und ihre Kinder ausreichend mit Nahrung zu versorgen.

Deshalb werden dieses Jahr CWM/KAB-Gruppen in Uganda unterstützt, die die Ärmsten der Armen mit Grundnahrungsmittel versorgen, um sie vor dem Verhungern zu bewahren. Sie tun das laut Mitteilung im Bewusstsein, dass es nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein ist. Das was die Beteiligten tun könnten, tun sie. Mit dem Kauf einer Osterkerze werde also viel Gutes getan, gleichzeitig sei sie ein Zeichen der Erinnerung an die Auferstehung Jesus Christus.