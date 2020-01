Verena Sigg übernimmt Posten von Joachim Gresser

Bei einer Generalversammlung haben die Musiker und Mitglieder des Musikvereins Concordia Michelwinnaden auf die Proben und Auftritte des vergangenen Musikjahres zurückgeblickt. Im Fokus standen dabei die Ehrungen für fleißige Musikanten und Wahlen für die Vorstandschaft, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Nachdem der Vorsitzende Johannes Hepp die Tagesordnung bekannt gegeben hatte, folgte der Bericht von Daniel Schmid in seiner Funktion als Jugendleiter und gleichzeitig Vorsitzender des Fördervereins. Schriftführerin Margit Spehn erinnerte in ihrem Bericht nochmals an die musikalischen Auftritte und an die vielen Arbeitseinsätze, die von den Musikern und freiwilligen Helfern absolviert wurden. Im vergangenen Vereinsjahr kamen insgesamt 25 Auftritte und Arbeitseinsätze zusammen. Spehn erinnerte vor allem an das Burggrabenfest, das 7. Oldtimer-Treffen und, als Highlight im Vereinsjahr, an das gelungene Doppelkonzert mit dem Musikverein „Harmonie“ Unterschwarzach.

Im Anschluss folgte der Bericht des Kassiers Joachim Kopf. Er erläuterte der Versammlung ausführlich die gesamten Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jahres. Er konnte berichten, dass das Jahr mit einem Plus abgeschlossen wurde. Nach der Entlastung der gesamten Vorstandschaft durch Kassenprüferin Corinna Romer folgte der Bericht der Dirigentin Karin Michele-Klösges. Sie blickte auf die Umrahmung von drei Hochzeiten, das Probewochenende in Michelwinnaden und das Doppelkonzert zurück.

Bei den fleißigsten Musikern, welche nicht mehr als sechsmal bei den insgesamt 78 musikalischen Zusammenkünften (53 Proben und 25 Auftritte) fehlten, bedankte sie sich mit eiunem Geschenk. Ein besonderer Dank ging an Kassierer Kopf, welcher bei allen Zusammenkünften anwesend war. Nur einmal fehlten Siegfried Baumeister und Tobias Schmid. Nur zweimal war Daniel Schmid abwesend. Lediglich drei Fehltermine hatten Herbert Miller und Josef Steinhauser. Nur viermal waren Margit Spehn, Klaus Preiß und Dominik Käppeler nicht anwesend. Bei sechs Zusammenkünften fehlten Franz Schwägler und Sarah Gerth.

Auf der Tagesordnung standen auch die Wahl des Vorsitzenden, des Schriftführers und des passiven Beisitzers als Vertreter der fördernden Mitglieder. Markus Sigg leitete die Wahl und zeigte sich erfreut, dass sich der bisherige Vorsitzende und die Schriftführerin der Versammlung zur Wiederwahl stellten. Beide wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Der passive Beisitzer wurde nur von den fördernden Mitgliedern gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Joachim Gresser stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl und so wurde Verena Sigg zu seiner Nachfolgerin gewählt.

Unter Punkt acht erfolgte eine Änderung der Vereinssatzung. Die Satzungsänderung, die einstimmig beschlossen wurde, war erforderlich, da die Vereinssatzung auf die aktuellen Datenschutzregelungen angepasst werden musste. Bei den anschließenden Grußworten der Gäste bedankten sich die Vorstände der örtlichen Vereine für die gute Zusammenarbeit.

Da unter dem abschließenden Punkt „Verschiedenes, Wünsche und Anträge“ keine Wortmeldungen erfolgten, informierte Johannes Hepp über verschiedene Termine im kommenden Vereinsjahr. Beim diesjährigen Burggrabenfest gibt es am Freitag, 26. Juni, einen Kabarettabend mit dem Comedy-Duo „Die Hauptkerle“. Erstmalig stehe in diesem Jahr auch ein Auftritt beim Blasmusikabend im Festzelt bei der Oberschwabenschau auf dem Terminplan.