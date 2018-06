Vereinsmeisterschaft der Turner am Sonntag

Die Vereinsmeisterschaft der Turnabteilung ist in der Vorweihnachtszeit bereits zur Tradition geworden. Auch in diesem Jahr wird um den Titel geturnt. Am Sonntag, 13. Dezember, geht es für die Athleten der TG Bad Waldsee in der Gymnasiumshalle um die Meisterschaft. Die Wettkämpfe eröffnen die Mädchen und Jungen der F-, E- sowie der D-Jugend. Die Sechs- bis Elfjährigen starten um 13 Uhr. Gegen 15 Uhr gehen die C-Jugendlichen und die Aktiven der Frauen und Männer an die Geräte. Die gemeinsame Siegerehrung aller Jahrgänge ist um 17 Uhr geplant. Gespannt sein dürfen die Zuschauer auf die neu zusammengestellten Kürübungen der Aktiven. Für ein kurzweiliges Programm ist somit in der bewirteten Gymnasiumhalle für alle Turnbegeisterten gesorgt. Foto: Privat