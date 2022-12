Vereinsmeisterschaft der Turner

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ihren Jahresabschluss mit der Vereinsmeisterschaft im Gerätturnen feierten die TGler Mitte Dezember. Trotz einiger kurzfristiger Krankheitsausfälle überzeugten die Nachwuchsturner das Publikum. Bei den Jüngsten setzte sich Samuel Denzler vor Leo Joos durch. In der E-Jugend gewann unser Neuzugang Sasha Soboliev aus der Ukraine vor seinem Schulkamerad Mario Becker. Ole Schoof sicherte sich den Pokal in der D-Jugend und Dejan Hepp in der C-Jugend. Die Ligaturner zeigten sich schon gut vorbereitet für die anstehende Ligasaison. Beim Sechskampf hatte Etienne Barbeau die Nase vorn und wurde Vereinsmeister 2022 vor Franz Rehaag. Eine besondere Ehrung wurde in diesem Rahmen dem Waldseer Trainer Peter Scheible zuteil. Im Namen des Turngau Oberschwaben überreichte ihm Marion Binder den Gauehrenbrief für seine langjährige Tätigkeit als Kampfrichterwart Männer.