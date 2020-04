Vereine: Förderanträge bis 30. Juni einreichen

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Anträge auf Vereinsförderung für das Jahr 2020 ab sofort und bis zum 30. Juni beim Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerschaftliches Engagement eingereicht werden können. Um den Zuschussantrag bearbeiten zu können, sind neben einer aktuellen Mitgliederliste des Vereins auch der Auszug aus dem Vereinsregister sowie der Nachweis über die Gemeinnützigkeit einzureichen.

Für Fragen steht Helga Lorinser unter Telefon 07524/941367 oder per E-Mail an h.lorinser@bad-waldsee.de zur Verfügung. Die Förderung für Sportvereine, die in der Sportgemeinschaft Bad Waldsee organisiert sind, ist bereits erfolgt und kann nicht mehr in diesem Rahmen beantragt werden.