Vereine dürfen Sporthallen weiter nutzen

Die städtischen Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäuser, die bisher von Vereinen genutzt werden, stehen unter Beachtung der Hygienevorschriften auch in den Herbst- und Weihnachtsferien zur Verfügung. Das hat die Stadtverwaltung beschlossen, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Die Reinigung werde in diesen Zeiträumen an die Vereine übertragen.