Vereine diskutieren: Sind Computerspiele Sport?

„Zocken“, so nennen Computerspieler ihr Hobby. Was für manchen nach einer Freizeitbeschäftigung für Nerds klingt, ist für andere Lebensinhalt, Beruf oder Erinnerung an alte Zeiten. Ein aktiver und ein ehemaliger Profi aus der Region erzählen von ihrer E-Sport-Karriere, zu erleben im interaktiven Storytelling auf www.schwäbische.de/zocken