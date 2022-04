Veranstaltungen der Familienbildung

Mit Spaß und viel Bewegung kann mit der pädagogischen Kinesiologie die Lernbereitschaft gefördert und das körperliche, geistige und seelische Gleichgewicht von Schulkindern positiv beeinflusst werden. Das thematisieren zwei Vorträge der Familienbildung Bad Waldsee, die in diesem Mai angeboten werden. Wie die Familienbildung mitteilt, sind sie vor allem an Eltern mit Kindern im Vorschul- und Schulalter gerichtet.

Referent Ralph Nolte ist Kinesiologischer Lernberater. Er erklärt in den Vorträgen, was pädagogische Kinesioligie überhaupt ist und wie Eltern ihr Kind mit Ritualen damit unterstützen können. Dazu sollen folgende Fragen erörtert werden: Was sind die Ursachen für Balancestörungen und welche Hilfsmaßnahmen machen dem Kind das Lernen leichter? Wie erkennt man Lernblockaden und wie kann man diese mit dieser ganzheitlichen Methode sogar teilweise direkt beheben?

Der erste Vortrag „Stärken, stärken – gut vorbereitet in die Schule“ findet am 4. Mai statt , der zweite Vortrag „Lernblockaden erkennen und situationsgerecht auflösen“ dann am 11. Mai - jeweils von 19.30 bis 21.45 Uhr im evangelischen Familienzentrum Bad Waldsee.

Kostenbeitrag: je Vortrag zwölf Euro (Paare 18 Euro). Weitere Informationen: www.familienbildung-bw.de/kurse. Anmeldung für Vortrag eins bis 30. April, für Vortrag zwei bis zum 7. Mai.

Der Kurs „Wieselkinder – freies Bewegungsangebot“ beginnt am Freitag, 6. Mai, und ist gedacht für Kleinkinder zwischen eineinhalb und drei Jahren. Dabei werden die Kinder eingeladen, sich im vorbereiteten Raum frei zu bewegen, alleine und mit anderen Kindern zu spielen und sich und ihre Umwelt zu entdecken. Sie werden durch zwei Leiterinnen begleitet und ermutigt, sich in ihrer Umgebung auszuprobieren. Die Eltern dürfen ihr Kind beim Tun beobachten, bleiben aber als Basis an einem festen Platz sitzen. Kind und Eltern sollen so lernen, sich voneinander zu lösen.

8 Termine ab Freitag, 6. Mai, 9 bis 9.50 Uhr oder 10 bis 10.50 Uhr im Evang. Familienzentrum Bad Waldsee. Kosten: 32 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung: www.familienbildung-bw.de/kurse.