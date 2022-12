Veranstaltung der CDU Bad Waldsee zu Verschwörungstheorien und Fake News

Der CDU-Stadtverband wird sich am Mittwoch, 14. Dezember, ab 19 Uhr mit dem Thema der Verschwörungstheorien und Fake News beschäftigen. Die Veranstaltung wird über die Konferenzplattform „Zoom“ abgehalten werden. Wie es in der Ankündigung heißt, tritt Giulia Silberberger, Gründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation „Der goldene Aluhut“, als Referentin auf.

Mit der Organisation erforscht sie seit 2014 die diversen Szenen der verschwörungsideologischen Gruppierungen, Esoteriker, der alternativen Heilmethoden und rechtsgerichteten Bewegungen in den Sozialen Medien. Durch diese jahrelange Arbeit konnte „Der Goldene Aluhut“ ein breites Spektrum an Gruppen und ihre Bewegungen beobachten und die Erkenntnisse weitergeben. Einige Mitglieder der Organisation haben selbst Ausstiegserfahrung aus verschwörungsideologischen, alternativmedizinischen oder destruktiven Gruppen. Bei der CDU-Veranstaltung werden unter anderem die Themen „Psychologie und Gefahren von Verschwörungslauben“ sowie „Tools of the Trade – Grundlagen des Faktencheckens“ angesprochen.