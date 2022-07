Verabschiedung der 9. Klässler am SBBZ-Lernen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 21. Juli wurden die 9. Klässler im Rahmen des großen Schulpicknicks am SBBZ feierlich verabschiedet. Bei herrlichem Wetter traf sich die Schulgemeinschaft hinter dem Gebäude am Schulgarten. Mit tatkräftiger Unterstützung unseres Hausmeisters Herrn Schuhmacher haben die Schüler*innen und Lehrer*innen Pavillons aufgebaut, Tische und Bänke bereitgestellt und dekoriert. Nach zwei Jahren Zwangspause war dies ein Highlight im Schuljahr.

Die Eltern beteiligten sich durch großartige Essensspenden. Dadurch konnte ein wunderbares Büffet bereitgestellt werden. An dieser Stelle nochmals ein herzlicher Dank dafür!

Kern des Nachmittags war die Verabschiedung der Schüler*innen aus Klasse 9. Die gesamte Schulgemeinschaft erarbeitete ein buntes und wertiges Rahmenprogramm. Den Anfang bildete die Trommelgruppe, gefolgt von einer Geschichte mit dem Blick auf die positiven Erinnerungen, sowie ein Beitrag mit guten Wünschen für die Zukunft der abgehenden 9. Klässler*innen. Die Mühen und Vorbereitungen wurden durch ein gelungenes Fest belohnt.

Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Marlon Henle und Hans Hildenbrand, die beide erfolgreich an der Schulfremdenprüfung teilnahmen und ihren Hauptschulabschluss erlangten. Allen Schüler*innen einen herzlichen Glückwunsch für ihre erbrachten Leistungen und für ihre Zukunft alles Gute.

Der gesamten Schulgemeinschaft wünschen wir erholsame Ferien. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Schulstart am Montag, 12. September um 8.20 Uhr.