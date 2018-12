VdK Waldsee feiert seinen 70. Geburtstag

Bis auf den letzten Platz gefüllt war am Samstagnachmittag das Foyer der Stadthalle Bad Waldsee bei der 70-Jahr-Feier des VdK-Ortsverbandes Bad Waldsee. Neben den zahlreichen Mitgliedern und Gästen waren auch Mitglieder der Ortsverbände aus Reute-Gaisbeuren und Mittelurbach unter den Besuchern. Elvira Bachmann, seit über zwei Jahren Ortsverbandsvorsitzende, freute sich bei ihrer Begrüßung, dass neben Bürgermeister Roland Weinschenk und Pfarrer Wolfgang Bertl auch der Kreisverband mit ihren Vorsitzenden Hannelore Sieling und Karl-Siegfried Essig präsent war.

In einem kurzen Rückblick erwähnte Elvira Bachmann den 23. Oktober 1948. An diesem Tag wurde im Gasthof „Zum goldenen Bären“ die Gründungsversammlung abgehalten. In der Chronik werden hier Karl Emhardt, Karl Beyerle und Franz Schupp als Initiatoren genannt. Bei der ersten Mitgliederversammlung am 1. Dezember 1948 waren bereits 86 Mitglieder eingetragen. Da laut französischer Besatzungsmacht der Verein nicht den Namen „Verband der Kriegsbeschädigten“ tragen durfte, lautete die Bezeichnung „Ortsverband der Körperbehinderten, Hinterbliebene und Arbeitsinvaliden“.

Zehn Jahre später wurde umformuliert in „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands e.V., kurz VdK“. Da zählte der Ortsverband bereits 200 Mitglieder. Seit dem Jahr 1994 heißt die Organisation offiziell „Sozialverband VdK Deutschland“. Nach dem Zusammenschluss der Ortsvereine Haisterkirch und Haidgau (43 Mitglieder) mit Bad Waldsee in diesem Jahr zählt der Ortsverein Bad Waldsee heute stolze 370 Mitglieder.

Während der Sozialverband VdK Deutschland vor allem die sozialpolitischen Interessen der bald 2 Millionen Mitglieder gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik vertritt, liegt bei den Ortsverbänden der Schwerpunkt etwas anders. „Wir haben die schöne Aufgabe, unsere Mitglieder auf kulturellem und gesellschaftlichem Gebiet zu betreuen. Deshalb organisieren wir jährlich Vorträge, Ausflüge und Feste. Bei Sorgen und Nöten der Menschen kann aber auch schon aufmerksames Zuhören sehr wertvoll sein“, so eine motivierte und engagierte Elvira Bachmann.

Der Kreisverband Ravensburg betreut in 27 Ortsverbänden nahezu 5500 Mitglieder. Das berichtete deren Vorsitzende, Hannelore Sieling, in ihrer Festrede. Hauptaufgabe des Kreisverbandes ist die Vermittlung einer Sozialrechtsberatung. Diese erfolge durch geschulte Rechtsreferenten und umfasse das gesamte Sozialversicherungsrecht wie Rentenkasse, Kranken- und Pflegekassen, Unfall- und Arbeitslosenversicherung. Ebenso wird der VdK tätig im Schwerbehinderten- und sozialen Entschädigungsrecht sowie bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Am Schluss ihrer Ausführungen wies Sieling auf die Feier des 70-jährigen Bestehens des Kreisverbandes am 30. März 2019 im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten hin.

Weinschenk lobt wertvolle und erfolgreiche Vereinsarbeit

Bürgermeister Roland Weinschenk dankte in einem Grußwort den Verantwortlichen für eine wertvolle und erfolgreiche Vereinsarbeit: „Helfen Sie auch weiterhin Menschen in oft ausweglosen Situationen“. Der Gospelchor „Spiris“ von der Evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Alwin Linne unterhielt die weit über hundert Besucher aufs Beste. Nach dem Auftritt von Zauberer Goldini wurde zur Adventsfeier übergeleitet.