Schul-Themen widmet sich der Verwaltungsausschuss (VA) in der öffentlichen Sitzung am Dienstag, 16. März, ab 18 Uhr im Haus am Stadtsee. Dabei geht es um die Sanierung und Digitalisierung von drei Klassenzimmern der Grund- und Werkrealschule auf dem Döchtbühl sowie um die WC-Sanierung im ersten Obergeschoss der Realschule und der zentralen Toiletten-Anlage im Erdgeschoss des SBBZ.