Urbilder des menschlichen Lebens in Bad Waldsee zu sehen

In der Kleinen Galerie im Haus am Stadtsee werden vom 22. September bis zum 27. Oktober Bronzeskulpturen und großformatige Zeichnungen des Künstlers Michael Jastram ausgestellt. Bei der Vernissage am 22. September, 11 Uhr, wird Jastram anwesend sein. Und der Künstler Axel F. Otterbach wird zur Einführung ein Künstlergespräch mit ihm halten.

Zur Arbeit des Künstlers schreibt Matthias Függe, Rektor der Hochschule für Bildende Künste Dresden und Kunsthistoriker: „Michael Jastram hat diese Urbilder des menschlichen Lebens zu seinem Vokabular gemacht, das scheinbar Einfache, das von so vielen Assoziationen, Ideen, Vorstellungen, auch Utopien – banalen wie höchst elaborierten – angereichert und überformt wurde. Er stellt diese Urbilder nicht dar, sondern baut sie gleichsam nach. Menschliche Figuren sitzen oder stehen darin. Jastram baut Wagen, Brücken, Häuser und Türme mit und ohne Treppen und gießt sie in Bronze.“

Und weiter: „Archaisch mutet das alles an, wenn man es so beschreibt, und irgendwie weltfern, sozusagen ,aus der Zeit gefallen’. Doch das trügt gewaltig. Michael Jastram ist keiner, der sich mit musealem Inventar begnügen würde, vielmehr sind da Widerhaken im Getriebe: historische, formale, philosophische, manchmal ironische und auch ein hintergründiger Humor. Jastram spielt souverän mit seinem Metier, der Genreplastik, dem figurativ-architektonischen Material, dem immer etwas Erzählerisches eignet.“

Michael Jastram wurde am 29. Juni 1953 in Berlin geboren und studierte an der Kunsthochschule Berlin Bildhauerei und Plastik (Abschluss mit Diplom). Er war 2003 Dozent für Plastik an der Artschool International in Berlin.