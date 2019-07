Unverpacktladen berichtet am 11. Juli über Erfahrungen

Plastikmüll in den Meeren, den Mägen von Fischen, Vermüllung unseres Planeten: Was ist zu tun, um den Wegwerfwahn zu beenden? Sind Unverpacktläden eine Alternative? Wie stellt sich der örtliche Handel auf? Auf diese Fragen wird der Unverpacktladen „Wohlgefühl“ aus Ravensburg am Donnerstag, 11. Juli, auf Einladung der Waldseer Grünen eingehen und dabei seine Konzeption vorstellen, über seine einjährigen Erfahrungen berichten und Gegenstrategien anbieten. Beginn ist um 19.30 Uhr im Grünen Zukunftsladen, Hochstatt neben der Eisdiele.