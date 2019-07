Unverpackt-Laden „Wohlgefühl“ stellt sich vor

„Plastikfrei & Unverpackt“ war laut Pressemitteilung der Grünen das Thema am Donnerstagabend im grünen Zukunftsladen. Rund vierzig Zuhörer folgten den Ausführungen von Alicia Dannecker, Gründerin des Unverpackt-Ladens „Wohlgefühl“ in Ravensburg, die ihre Motivation und Konzeption schilderte. Ihre Erfahrung: Der Laden wird angenommen und besonders von jungen Familien genutzt. Sie wolle nicht nur eine Alternative zur Plastikverpackung bieten, sondern auch eine andere Art des Konsums fördern. „Denn was als Plastikmüll im Meer schwimmt, landet letztlich über den Fisch wieder auf unseren Tellern“, so die Ernährungsexpertin. In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass das Thema offenkundig auch in Bad Waldsee angekommen ist. Ob ein Unverpackt-Laden auch in Bad Waldsee angepackt werden solle, hänge allerdings von lokaler Initiative ab, so Dannecker. Ein Unverpackt-Verband stehe bei Beratungsbedarf zur Verfügung. Foto: Markus Leser