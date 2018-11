Unternehmen, Vereine und Kommunen können sich für Förderung bewerben

Im fünften Projektaufruf des Regionalentwicklungsprogramms „Leader“ stehen 200 000 Euro an EU-Geldern und rund 580 000 Euro Fördermittel vom Land Baden-Württemberg zur Verfügung. Die Mitglieder des Leader-Steuerungskreises entschieden dies in ihrer jüngsten Sitzung. Mit dem Geld werden Projekte bezuschusst, die zur Stärkung des ländlichen Raums im Mittleren Oberschwaben beitragen, teilt die Leader-Geschäftsstelle, Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben, in einem Presseschreiben mit.

Projektideen einreichen

Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Institutionen und Kommunen sind laut Mitteilung bis 18. Januar 2019 aufgerufen, ihre Projektideen für folgende Handlungsfelder einzureichen: Regionale Wirtschaft (Handwerk, Gesundheitswirtschaft, Fachkräftesicherung); Kommunalentwicklung (interkommunale Kooperationen, demografische und inklusive Anpassungsprozesse, Mobilitätslösungen, Kunst und Kultur im ländlichen Raum); Landentwicklung (Gewässerentwicklung, Streuobstpflege, Produktvermarktung, Naturschutz und Umweltbildung) sowie Tourismus (Gesundheits-, Natur-, Kultur- und Familientourismus sowie Kulinarik).

Zur Region Mittleres Oberschwaben gehören die Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Altshausen, Aulendorf, Bad Waldsee, Bergatreute, Fronreute, Horgenzell, Wilhelmsdorf, Wolpertswende, Bad Saulgau, Illmensee, Ostrach, Bad Schussenried, Eberhardzell, Hochdorf und Ingoldingen. Voraussichtlich am 19. Februar 2019 erfolgt die Projektauswahl durch das Auswahlgremium Leader-Steuerungskreis anhand von festgelegten Bewertungskriterien, heißt es in dem Presseschreiben weiter. Nach einem positiven Beschluss kann der Antragssteller das Projektvorhaben schriftlich bei der Bewilligungsbehörde einreichen. Erst nach der offiziellen Bewilligung kann die Projektumsetzung starten.

Die Geschäftsstelle des Vereins bietet dafür drei Sprechtage zur unverbindlichen Beratung und Prüfung der Projektidee für eine Förderung an. Folgende Termine in der Region stehen zur Auswahl: Montag, 26. November, in Bad Schussenried, Donnerstag, 29. November, in Bad Waldsee und Donnerstag, 6. Dezember, in Ostrach.

Die Sprechtage finden jeweils von 13 bis 18 Uhr in den Rathäusern beziehungsweise in Bad Waldsee im Bauamt statt. Um eine Voranmeldung mit kurzer Projektskizze wird gebeten bei Florentien Waldmann und Lena Schuttkowski (Telefon: 07584 / 9237180 oder -181; E-Mail: info@re-mo.org).