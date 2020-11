Unternehmen aus Bad Waldsee baut Kräne auch auf Berge

Die Unternehmen in Stadt und Ortschaften kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, das ist für Bürgermeister Matthias Henne und die Erste Beigeordnete der Stadt, Monika Ludy, gerade in diesen besonderen Zeiten ein wichtiges Anliegen, teilt die Stadtverwaltung mit. In der vergangenen Woche statteten sie der Firma B+K Bregler & Klöckler einen Besuch ab.

Der Betriebsbesuch fand überwiegend im Freien, in der Werkstatt, in der Halle sowie auf dem Firmenareal statt. Bei der Besichtigung erhielten die städtischen Vertreter einen Eindruck der Anforderungen und Aufgaben sowie der Dienstleistungen des Unternehmens, das Verkauf, Vermietung und Service rund um Baumaschinen anbietet. Der Mietpark wird stetig erweitert und umfasst unter anderem Mini-, Mobil- und Raupenbagger, Radlader, Verdichtungsgeräte und Walzen, Kompressoren und Container. Zusätzlich steht ein Fahrzeugpark zur Verfügung.

Mehr als 50 Mitarbeiter

In einem Eiskeller einer ehemaligen Brauerei in Roßberg hatten Georg Bregler und Gerold Klöckler mit kleinem Startkapital 1966 ihr Unternehmen gegründet, das heute mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt. Drei Jahre nach der Firmengründung zog es nach Bad Waldsee in die Stahlstraße, wo es kontinuierlich wuchs. 1993 wurde die Werkstatt neu gebaut, weitere Büroflächen folgten. 1994 stieg Achim Bregler, Sohn des verstorbenen Georg Bregler, in den Betrieb mit ein. Im Jahr 2000 kam Tobias Klöckler, Sohn von Gerold Klöckler, als Nachfolger in den Betrieb. 2009 übergaben die Väter die Firma an ihre Söhne. Noch vor dem Generationswechsel, im Jahr 2007, hatte B+K eine Filiale in Kissing bei Augsburg eröffnet, da sich der Kundenkreis laufend vergrößerte. Im Jahr 2016 bot sich die Gelegenheit, ein benachbartes Grundstück in Bad Waldsee zu kaufen und somit zu erweitern. Im selben Jahr wurde das 50-jährige Firmenjubiläum gefeiert.

Weiter informierte Tobias Klöckler über herausfordernde Projekte der Firmengeschichte. Dazu zähle der Aufbau von Kränen auf dem Fellhorn, auf dem Imberg oder auf der Zugspitze. Das Unternehmen habe mehr als 140 Potain-Krane und 50 Takeuchi-Mini- und Kompaktbagger im Mietpark. Jährlich verkaufe man etwa 150 Mini- und Kompaktbagger. Reparaturen vor Ort, vom Schweißen über das Lackieren bis hin zum Schlauchservice, seien kein Problem.