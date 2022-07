Untere Parkplatz Bleiche während Altstadt- und Seenachtfest gesperrt

Wegen des Rummelplatzes am Altstadt- und Seenachtfests ist der untere Parkplatz Bleiche von Mittwoch, 27. Juli, 6 Uhr, bis Montag, 1. August, 22 Uhr, abgesperrt. Fahrzeuge, die in dieser Zeit noch abgestellt sind, müssen kostenpflichtig abgeschleppt werden, teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Der obere Parkplatz bei der Stadthalle ist von Mittwoch, 27. Juli, bis Samstag, 30. Juli, 7 Uhr, gebührenfrei. Allerdings müssen Teile des Platzes bereits ab Donnerstag, 28. Juli, wegen Aufbauarbeiten gesperrt werden.

Zudem ist während des Altstadt- und Seenachtfests der Friedhofparkplatz in der Friedhofstraße als Vereinsparkplatz für Parken mit Parkberechtigung reserviert. Aus diesem Grund ist der Friedhofparkplatz für den allgemeinen Parkverkehr von Samstag, 30. Juli, ab 8 Uhr bis Sonntag, 31. Juli, 24 Uhr gesperrt. Auch ein kleiner Teil des Parkplatzes bei der ehemaligen Fischzuchtanlage wird für Helfer reserviert sein.