Unschöne Bescherung: 80 Autoreifen illegal im Wald entsorgt

Schöne Bescherung: Umweltsünder haben kurz vor den Weihnachtsfeiertagen gut 80 Autoreifen im Wald zwischen Bad Waldsee und Haisterkirch entsorgt.

Der Fundort liegt direkt an der L 300 und ist daher von der Straße aus gut einsehbar. Am Beginn eines Forstweges stapeln sich gut 20 Reifen auf einem Haufen. Weitere 60 Stück rollten vermutlich beim Abladen den Hang hinunter in den Wald und liegen dort verstreut herum. Da durch eine illegale Entsorgung von Altreifen die Umwelt belastet wird, sehen die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes dafür hohe Bußgelder vor. Bekanntlich beeinflussen Altreifen nicht nur das Ökosystem, sondern verschmutzen auch das Grundwasser. Laut Expertenmeinung dauert eine vollständige Zersetzung des Materials an die 2000 Jahre.