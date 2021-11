Unplaqued Prochecked spielen am Samstag im Irreal Aulendorf

Es gab schon bessere Zeiten für Gastronomen. Doch trotz Pandemie-Restriktionen haben sich die Betreiber des Pubs Irreal in Aulendorf dazu entschlossen, weiterhin Konzerte in ihrem Lokal zu veranstalten – unter Einhaltung der von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Bedingungen. Und sie haben mit der Aulendorfer Band Unplaqued Prochecked fünf Musiker gefunden, die allesamt geimpft sind und diesen Weg mitgehen.

So gibt es am Samstag, 20. November, auf der Livebühne des Irreal ein Unplugged-Konzert mit den Musikern Hans-Peter und Jürgen Müller, Elmar Schmid, Boris Doubeck und Berthold Porath. Die fünf sind in Aulendorf zum Teil zur Schule gegangen und haben schon in verschiedenen Bands der Stadt mitgewirkt. In ihrem vierstündigen Programm der „Frei sein Tour“ bringen sie die Hits aus 40 Jahren Rock- und Popgeschichte sowie eigene Titel auf einer Vielzahl von akustischen Instrumenten. Zudem erzählen sie zu den Songs die Geschichten hinter der Musik. Rock’n Pop Storytelling nennen die Musiker diese Art, den Besuchern die Welt der Musik näher zu bringen.

Beginn der Veranstaltung am Samstag ist um 20 Uhr. Informationen und Tischreservierungen gibt es unter www.irreal-bar.de oder Telefon 07525 / 92 47 27. Es wird laut Veranstalter eine strikte Kontrolle der 2 G-Bedingungen am Eingang durchgeführt.