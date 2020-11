Unfallverursacherin fährt nach Unfall weiter

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee gegen eine 36-Jährige, nachdem sie am Freitag gegen 18.30 Uhr auf der B 30 einen Verkehrsunfall verursacht hatte und danach wegfuhr.

Die Autofahrerin bog nach Polizeiangaben mit ihrem BMW, von der Landstraße kommend, nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Enzisreute ein und stieß dort mit einem auf der Abbiegespur stehenden Smart eines 38-Jährigen zusammen. Nach der Kollision, bei der ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand, hielt die Unfallverursacherin kurz an und setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Erst kurze Zeit später meldete sie den Vorfall bei der Polizei in Ravensburg. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.