Unfallverursacher sucht das Weite

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, hat sich am Dienstagmorgen der bislang unbekannte Unfallverursacher nach einem Auffahrunfall in der Holzstraße. Das teilt die Polizei mit.

Ein 56 Jahre alter Audi-Fahrer musste gegen 5.30 Uhr an der Zufahrt zu einem Betriebsgelände verkehrsbedingt halten. Dies erkannte der nachfolgende Fahrer eines dunklen SUV mutmaßlich zu spät und fuhr auf das Heck des Audi auf. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Audi entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524 / 404 30 entgegen.