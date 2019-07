Unfallverursacher hinterlässt falsche Telefonnummer

Ein unbekannter Fahrer eines vermutlich weiß lackierten Autos ist nach Polizeiangaben am Donnerstag im Zeitraum von 13.30 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Freibades in der Robert-Koch-Straße gegen einen dort geparkten Audi mit Ravensburger Kennzeichen gestoßen. Am Audi entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher hinterließ zwar am beschädigten Audi eine schriftliche Notiz mit einer Telefonnummer und dem Hinweis, dass er gegen den Wagen gefahren sei und setzte seine Fahrt fort. Doch die Telefonnummer mit Ravensburger Vorwahl führt nicht zu einem Anschluss.

Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang oder -verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, zu melden.