Unfallverursacher haut nach Gespräch ab

Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro hat ein bislang unbekannter LKW-Fahrer hinterlassen, der sich nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 12.30 Uhr unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

Beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Aulendorfer Straße streifte der Unbekannte laut Polizeibericht den Suzuki einer 53-Jährigen, die in der Aulendorfer Straße ordnungsgemäß auf der Linksabbiegespur stand, um ihrerseits in die Steinenberger Straße abzubiegen. Nachdem er den stehenden Suzuki gestreift hatte, hielt der Unfallverursacher an und sprach mit der 53-Jährigen. Nach einem kurzen Gespräch ging der Mann zu seinem LKW und fuhr in Richtung Bad Schussenried davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die 53-Jährige konnte nur Teile des Kennzeichens des Lasters ablesen und erstattete noch am selben Nachmittag Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum Fahrzeug des Unfallverursachers machen können, sich unter der Telefonnummer 07524/40430 zu melden.