Unfallflucht in der Schillerstraße: Zeugen gesucht

In der Schillerstraße ist in der Silvesternacht ein Ford C Max angefahren und beschädigt worden. Nun ermittelt das Polizeirevier Weingarten wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 0751 / 803-6666.

Gegen 0.45 Uhr stellte die Autobesitzerin den Unfallschaden, den die Polizei laut Mitteilung auf etwa 1500 Euro beziffert, fest. Ihr Auito stand seit 20 Uhr in Fahrtrichtung Aulendorfer Straße am rechten Fahrbahnrand.