Unfallflucht in Bad Waldsee: Polizei sucht Zeugen

Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro ist am Dienstagnachmittag zwischen 15.55 und 18.20 Uhr auf dem Friedhofparkplatz in Bad Waldsee bei einem Verkehrsunfall entstanden. Das teilt die Polizei mit und sucht einen bislang unbekannter Fahrer. Dieser streifte mit seinem Fahrzeug einen geparkten Opel Corsa an der rechten Fahrzeugseite und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter der Rufnummer 07524 / 40430 entgegen.