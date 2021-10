Unfallflucht im Ballenmoos

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts im Ballenmoos hat ein Autofahrer am Samstagnachmittag nach einem Unfall das Weite gesucht, wie die Polizei mitteilt. Der Täter streifte die linke Seite eines geparkten VW Käfer und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 80 36 666 bei dem Polizeirevier Weingarten zu melden.