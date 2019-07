Unfallflucht auf Wohnmobilparkplatz

Auf einem Wohnmobilparkplatz in Bad Waldsee hat jemand Unfallflucht begangen. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte am Samstag zwischen 11.30 Uhr und 20 Uhr auf dem Parkplatz am Unterurbacher Weg mit seinem Fahrzeug ein abgestelltes Wohnmobil, wie die Polizei mitteilte. Der Verursacher muss demnach abgehauen sein, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.