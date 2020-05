Unfall mit 1,8 Promille verursacht

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 24-jähriger Autofahrer, der am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in der Steinenberger Straße einen Unfall verursacht hat. Den Ermittlungen der Polizei zufolge stand der Mann mit seinem Fahrzeug an der Ampel der Bahnhofstraße und wollte nach rechts in die Steinenberger Straße abbiegen. Nachdem die Lichtzeichenanlage auf Grün wechselte, beschleunigte er sein Fahrzeug übermäßig stark, driftete daraufhin in die Kreuzung und kam von der Fahrbahn nach rechts auf den Gehweg ab. Hier prallte er gegen ein Verkehrszeichen und kam schließlich im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Anschließend setzte der 24-Jährige mit seinem völlig demolierten Fahrzeug die Fahrt noch ein kurzes Stück fort und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Er hielt schließlich in der Steinstraße an. Dies wurde von anwesenden Zeugen beobachtet, die auch die Polizei verständigten. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Unfallfahrer noch in seinem Fahrzeug sitzend angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei ergaben sich deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 1,8 Promille. Dem 24-Jährigen wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Unfallfahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Die Höhe des angerichteten Gesamtschadens am Auto und dem Verkehrszeichen sei derzeit nicht bekannt.

