Unfall: Betrunkene muss Führerschein abgeben

Eine 39-jährige betrunkene Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag nach einem nicht von ihr verursachten Verkehrsunfall in Bad Waldsee ihren Führerschein abgeben müssen. Zudem entstand an ihrem Wagen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wird der Gesamtsachschaden auf etwa 6000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Gegen 14.10 Uhr fuhr die 39-Jährige nach Angaben der Polizei auf der Biberacher Straße stadteinwärts. Von einem Tankstellengelände an der Bahnhofstraße fuhr ein Opel in Richtung Biberacher Straße und nahm ihr die Vorfahrt. Nach der Kollision hielten die Unfallbeteiligten an und stiegen aus. Nach einem kurzen Gespräch setzte sich die Frau zur Überraschung des 18-jährigen Unfallverursachers wieder in ihren VW und fuhr weg. Der Unfall wurde der Polizei gemeldet, die sofort nach dem Polo fahndete. Eine Streife konnte den Pkw auf dem Parkplatz eines Discounters in der Steinstraße aufspüren.

Die Beamten kontrollierten die Fahrerin und stellten fest, dass sie getrunken hatte. Bei umgerechnet 1,46 Promille blieb die Anzeige beim Atemalkoholtest stehen. Für die 39-Jährige hatte ihre Fahruntüchtigkeit eine Blutentnahme und die Abgabe des Führerscheins zur Folge.