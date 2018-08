Unfall beim Einfahren auf B 30.

Etwa 4000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Auffahrt Nord der B 30 entstanden. Wie die Polizei mitteilt, streifte ein 40-jähriger Autofahrer beim Einfahren auf die B 30 einen Lastwagen, hielt rechts am Fahrbahnrand an und verständigte die Polizei. Der unbekannte Lastwagen-Fahrer habe seine Fahrt nach einer kurzen Wartezeit fortgesetzt. Fraglich sei, ob an dem Auto ein Schaden entstanden ist. Die Polizei bittet den unbekannten Fahrer, sich unter der Tel. 07524 / 40430 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.