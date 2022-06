Unfall auf dem Therme-Parkplatz: Pedale verwechselt, vier Verletzte und hoher Schaden

Vier Verletzte und einen Sachschaden von rund 60 000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag auf dem Parkplatz der Therme in der Badstraße in Bad Waldsee. Das teilte die Polizei mit.

Eine 81 Jahre alte Autofahrerin, die wegen eines vor ihr anhaltenden Pkws abbremsen musste, verwechselte laut Polizeibericht das Gas- und das Bremspedal. Sie prallte wuchtig gegen den vor ihr haltenden Wagen sowie drei weitere bereits geparkte Autos.

Sie sowie ihre 80-jährige Beifahrerin und die beiden 38 und 29 Jahre alten Insassen im haltenden Auto vor ihr wurden durch die Kollision leicht verletzt. Sie wurden nach dem Unfall in Krankenhäusern untersucht.

Die beiden Wagen, sowie einer der drei geparkten Fahrzeuge, wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie angeschleppt werden mussten. Als Ursache für die Verwechslung gab die 81-Jährige an, wegen eines zum ersten Mal benutzten erhöhten Sitzkissens auf das falsche Pedal getreten zu haben, teilte die Polizei abschließend mit.