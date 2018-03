Unbekannter zerkratzt Auto

Sachschaden von rund 5000 Euro hat ein Unbekannter angerichtet. Er hatte nach Angaben der Polizei in der Zeit von Dienstagabend, 22 Uhr, bis Mittwochmittag beide Fahrzeugseiten eines in Höhe des Gebäudes Mozartstraße 2 abgestellten Audi zerkratzt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Mozartstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524/40430 in Verbindung zu setzen.