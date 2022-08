Ein Unbekannter hat laut Polizeibericht in den vergangenen Tagen versucht, einen Opferstock in der Kirche St. Peter in der Straße „Klosterhof“ aufzubrechen. Sein Versuch misslang zwar, der Täter hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07524 / 404 30 um Hinweise auf den Unbekannten.