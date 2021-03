Unbekannter verursacht Verkehrsunfall beim Überholen auf der B 30: Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Überholmanöver, das am Mittwoch gegen 6.45 Uhr einen Verkehrsunfall zur Folge hatte.

Wie die Polizei mitteilt, setzte der bislang unbekannte Fahrer eines weißen VW T-Roc oder T-Cross auf der B 30 zwischen Enzisreute und Gaisbeuren zum Überholen eines Autos und eines Lastwagens an und übersah dabei einen 32-Jährigen, der sich mit seinem Ford bereits im Überholvorgang befand. Der Fordfahrer wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden, und kam dabei von der Straße ab. Am Ford entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der unbekannte Autofahrer mit FN-Kennzeichen setzte seine Fahrt fort. Die Polizei schließt nicht aus, dass dieser den Unfall nicht bemerkt hat. Wer Angaben zum Fahrer des weißen VW machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefonnummer 07524 / 40430 zu melden.