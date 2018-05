Ein unbekannter Täter, der zwischen Samstag und Dienstag gewaltsam die Sitzbank eines am Skaterplatz in der Robert-Koch-Straße in Bad Waldsee abgestellten Rollers aufhebelte, hat einen Motorradhelm erbeutet. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524/4043-0 zu informieren.